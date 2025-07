Todes-Drama um Sohn von Starkoch: Plötzlicher Tod nach Halbmarathon

Eine Tragödie: Der Hamburger Star-Koch Karlheinz Hauser trauert um seinen Sohn Tom, der nach einem Zusammenbruch beim Halbmarathon an seinen Hirnblutungen verstorben ist. Die Familie trauert.

Beim Hella Halbmarathon in Hamburg am Samstag, 29. Juni, kam es zu einem tragischen Zwischenfall: Der 26-jährige Tom Hauser kollabierte nach rund 19 Kilometern und stürzte. Dabei zog er sich eine Hirnblutung zu. Noch vor Ort wurde er reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wie die deutsche "Bild"-Zeitung schreibt.

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, kämpften die Ärzte mehrere Tage lang um sein Leben. Am Montag, 7. Juli, erlag er schließlich seinen Verletzungen.

Persönliche Worte der Familie

In einer Traueranzeige naher Angehöriger heißt es: „Du warst unser größtes Geschenk. Viel zu kurz durften wir dich bei uns haben. Doch deine Liebe, dein Lachen und dein Wesen bleiben für immer in unseren Herzen.“

Auch Vater Karlheinz Hauser äußerte sich gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“: „Es war ein Drama, man hat wirklich alles versucht.“

Es gab noch so viele Pläne...

Tom Hauser stand beruflich am Anfang. Er strebte eine Karriere im Bereich Sportmanagement an. Gemeinsam mit seinem Vater plante er zudem die Eröffnung eines Gastronomie-Projekts in Hamburg.

Karlheinz Hauser beschrieb das Verhältnis zu seinem Sohn als sehr innig. Der Verlust sei kaum in Worte zu fassen.