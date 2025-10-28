Sensationsfund: Forscher entdecken neue Super-Erde im All

Ein Forschungsteam hat einen fernen Planeten ausfindig gemacht, der für die Wissenschaft von großem Interesse sein könnte.

Er befindet sich in der Nähe eines kleinen Sterns und ist nur rund 18 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Diese Entfernung ist im kosmischen Maßstab vergleichsweise gering.

Ein Planet in der Nähe einer Zone mit passenden Bedingungen

Der rote Zwergstern mit dem Namen GJ 251 liegt im Sternbild Zwilling. Über einen langen Zeitraum hinweg wurden seine Lichtsignale aus verschiedenen Observatorien untersucht. Dabei wurde der Planet GJ 251 c sichtbar. Er besitzt etwa die vierfache Masse unserer Erde und dürfte aus festem Material bestehen. Der Planet bewegt sich in einer Region um seinen Stern, in der grundsätzlich Temperaturen herrschen können, die flüssiges Wasser auf einer Oberfläche ermöglichen würden – allerdings nur dann, wenn der Planet eine passende Hülle aus Gasen besitzt.

Unklarer Zustand der gasförmigen Hülle

Noch ist nicht bekannt, ob der Planet tatsächlich eine gasförmige Hülle besitzt. Dies wird erst mit künftigen Großteleskopen überprüfbar sein. Geräte aus der sogenannten 30-Meter-Klasse könnten das von der Oberfläche oder der gasförmigen Hülle reflektierte Licht analysieren. Für eine vollständige Untersuchung ist voraussichtlich ein geplantes Weltraumteleskop nötig, das derzeit für die 2040er-Jahre geplant ist.

Wie der Planet gefunden wurde

Um feine Schwankungen im Licht des Sterns zu messen, wertete das Team Datensätze aus, die über etwa 20 Jahre zusammengetragen wurden. Solche Schwankungen entstehen durch die Anziehungskraft eines umlaufenden Planeten und zeigen sich in winzigen Veränderungen der Wellenlänge des Sternenlichts.

Zunächst konzentrierte sich die Gruppe auf einen bereits bekannten Planeten im selben System. Doch beim genaueren Prüfen fiel ein weiteres Signal auf, das sich von dem des bekannten Planeten unterschied. Dieses wurde mit Hilfe eines besonders präzisen Geräts im McDonald-Observatorium im US-Bundesstaat Texas (USA) bestätigt. Ein weiteres Messinstrument im Kitt Peak National Observatory im US-Bundesstaat Arizona (USA) bestätigte anschließend die Umlaufzeit von rund 54 Tagen um den Stern.

Warum dieser Planet interessant ist

GJ 251 c bewegt sich etwas weiter vom Stern entfernt als viele andere Planeten um ähnliche Sterne. Dadurch könnte er weniger stark durch Teilchenströme des Sterns beeinflusst werden. Sollte er eine ausreichend dichte Hülle aus Gasen sowie ein stabiles Magnetfeld besitzen, könnte dies gute Voraussetzungen für stabile Oberflächenbedingungen schaffen. Ob dies tatsächlich so ist, wird die Forschung jedoch erst in den kommenden Jahrzehnten klären können. Die Untersuchung erschien am 23. Oktober 2025 in der Fachzeitschrift Astronomical Journal.