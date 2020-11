SIE gab ein Vermögen aus, um so wie Kim Kardashian auszusehen

Das Instagram-Model will eine exakte Kopie ihres Idols werden.

Das britische Instagram-Model Chaly D.N. ist geradezu besessen von Kim Kardashian. Die Londonerin hat in den letzten Jahren über eine Million Euro investiert, um genauso auszusehen wie ihr Idol. Dabei trägt sie nicht nur die gleichen Outfits wie der US-Star, sondern hat auch bei ihrem Aussehen nachgeholfen.

© Instagram

Chaly spricht im Interview mit „Truly“ von Liebe auf den ersten Blick: „Sobald ich ihr Foto sah, wurde mir klar, dass ich wie sie aussehe“, so die Briten. "Ich fing an, ihr auf Instagram zu folgen und sagte: 'Oh mein Gott, bin ich das ... Wir haben tatsächlich einen sehr ähnlichen Stil und alles, was ich an ihr sehe, möchte ich tragen."

© Instagram

Das Instagram Model, dem 700.000 User folgen, kopiert jedes Outfit von Kim Kardashian. So gab Chaly etwa 5.000 Euro für ein Balmain-Kleid aus, das ihr Idol getragen hat. 7.000 Euro waren es für einen Givenchy-Mantel und weitere 4.000 für eine Louis Vuitton-Tasche.

In Summe hat die Engländerin schon rund eine Millionen Euro ausgegeben. "Ich muss immer meine Taschen wechseln, weil ich mit den Kardashianern mithalten muss“, erklärt das Model. Einen Großteil des Geldes investierte Chaly auch in Schönheits-Operationen, auch wenn sie erklärt dass sie Kim nicht kopieren wolle. „Ich versuche nicht, wie sie auszusehen, ich sehe einfach wie sie aus.“

© Instagram

Die Investitionen machen sich aber scheinbar bezahlt. Chaly wurde durch ihr Aussehen berühmt. „Ständig sagen mir Leute, dass ich wie Kim Kardashian aussehe. Ich werde die ganze Zeit wegen Fotos angehalten“