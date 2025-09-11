Sie ist die Nachfolgerin von Kim Jong Un

Kim Jong Un will laut dem südkoreanischen Geheimdienst seine Tochter als dessen Nachfolgerin etablieren.

Am Donnerstag erklärte der südkoreanische Abgeordnete vor Journalisten, dass der südkoreanische Geheimdienst "Kim Ju Ae als anerkannte Erbin (von Kim Jong Un)" ansehen.

Die Teenagerin begleitete ihren Vater zu den Feierlichkeiten in Peking rund um die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Nachfolgerposition gestärkt

Laut dem Geheimdienst habe Kim Ju Ae "nach ihrer China-Reise ausreichend 'revolutionäre Erzählungen' gesichert", um ihre "Position als wahrscheinliche Nachfolgerin zu stärken", so Lee.

Der südkoreanische Geheimdienst hat anhand der nordkoreanischen Medien ermittelt, dass Kim Ju Ae auf der China-Reise ihren Vater im gepanzerten Zug begleitet habe. Ihre Zeit in Peking haben sie in der nordkoreanischen Botschaft verbracht.

Genießt den selben Schutz

Alle von ihnen genutzten Gegenstände und sogar Abfälle wurden "von einem Spezialflugzeug transportiert". Für den Nordkorea-Experten Ahn Chan-il ist "die Tatsache, dass Ju Ae dasselbe Maß an Schutz wie Kim Jong Un genießt, einmal mehr, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Nachfolgerin sein wird".

Seit rund drei Jahren begleitet das Mädchen den nordkoreanischen Machthaber regelmäßig auf offiziellen Terminen - erstmals 2022 beim Test einer Interkontinentalrakete. Seither wurde sie auf Dutzenden Veranstaltungen gesehen, meist direkt an der Seite ihres Vaters.