SO dachte Papst Franziskus über den Tod

Pontifex schrieb Vorwort zu Buch von Kardinal Scola zum Alter

Der vatikanische Verlag LEV (Libreria Editrice Vaticana) hat am Dienstag ein Buch mit Überlegungen des am Ostermontag gestorbenen Papstes Franziskus zum Thema Tod veröffentlicht. "Warten auf einen neuen Anfang. Überlegungen zum Alter", lautet der Titel des 70-seitigen Büchleins von Kardinal Angelo Scola mit einem Vorwort von Franziskus. "Der Tod ist nicht das Ende von allem, sondern der Anfang von etwas", betont Franziskus in dem Vorwort, dass das Datum 7. Februar 2025 trägt.

"Er ist ein neuer Anfang, wie der Titel dieses Buchs weise sagt, denn das ewige Leben, das man schon auf Erden in den Beschäftigungen eines jeden Tages erfahren kann, wenn man liebt, ist der Beginn von etwas, das nicht enden wird. Und gerade deshalb ist es ein 'neuer' Anfang, denn wir werden etwas erleben, das wir nie vollständig erfahren haben: die Ewigkeit." Scolas Buch ist ab Donnerstag in Italien im Handel erhältlich.

"Alter seine Würde zurückzugeben"

"Wir dürfen keine Angst vor dem Alter haben", so der Papst. Es sei wichtig, dem Alter seine Würde zurückzugeben. Alter bedeute "Erfahrung, Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Nachdenken, Zuhören, Langsamkeit (...) Werte, die wir dringend brauchen", fügte Franziskus in seinem Schreiben hinzu. "Ich habe mehrfach betont, dass die Rolle der Großeltern von grundlegender Bedeutung für die ausgewogene Entwicklung der jungen Menschen und letztlich für eine friedlichere Gesellschaft ist. Denn das Beispiel der Großeltern, ihr Wort, ihre Weisheit können den Jüngeren eine langfristige Perspektive, die Erinnerung an die Vergangenheit und die Verankerung in dauerhaften Werten vermitteln", erklärte der Papst."

In der Hektik unserer Gesellschaft, die sich oft dem Vergänglichen und dem ungesunden Geschmack am Schein verschrieben hat, wird die Weisheit der Großeltern zu einem Leuchtfeuer, das Ungewissheit erhellt und den Enkeln Orientierung gibt ", betonte der Papst. Scolas Worte zum Thema des Leidens, das oft mit dem Älterwerden und damit mit dem Tod einhergeht, seien "wertvolle Edelsteine des Glaubens und der Hoffnung", lobte der Papst.