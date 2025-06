Staatstrauer im Iran verhängt für Beisetzung wichtiger Generäle

Behörden in der Hauptstadt bleiben am Samstag geschlossen,

Nach dem Krieg mit Israel ist im Iran für diesen Samstag eine eintägige Staatstrauer verhängt worden. Das berichtete der Staatssender IRIB. Das Gouverneursamt Teheran teilte mit, die Behörden in der Hauptstadt blieben am Samstag geschlossen, um den im Rahmen des Konflikts getöteten Generälen die letzte Ehre zu erweisen und es dem Volk zu ermöglichen, an der Trauerzeremonie teilzunehmen.

Der Trauermarsch beginne um 8.00 Uhr Ortszeit (6.30 Uhr MESZ) am Revolutionsplatz im Stadtzentrum, hieß es weiter. Es gab keine Informationen dazu, wer aus der politischen oder militärischen Führung an den Trauerfeiern teilnehmen wird. Im Land herrscht weiter Angst, eine große Versammlung hochrangiger Politiker oder militärischer Führer könnte trotz Waffenruhe von Israel angegriffen werden. Beobachter gingen davon aus, dass Präsident Massud Pezeshkian teilnehmen wird, nicht aber der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei.

Israel hat während des zwölftägigen Krieges mehr als 20 hochrangige Militärs gezielt getötet, teils in ihren Wohnungen. Am Samstag sollen die wichtigsten in Teheran beigesetzt werden: Generalstabschef Mohammed Bagheri, der Kommandant der Revolutionsgarden, Hussein Salami und General Amir-Ali Hajisadeh, der Chef der Luft- und Raumfahrtdivision der Revolutionsgarden. Weitere hochrangige Militärs werden in staatlich organisierten Zeremonien in ihren Heimatstädten wie etwa Ghom, Hamedan oder Maschhad beigesetzt.