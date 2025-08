Teenie beim Fußballtraining von Blitz getroffen: Lebensgefahr

In Opava ist ein Jugendlicher bei einem Fußballtraining von einem Blitz getroffen worden – er musste reanimiert werden und schwebt in Lebensgefahr.

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag in der tschechischen Stadt Opava ereignet. Während eines Fußballtrainings wurde eine Gruppe Jugendlicher von einem Blitzeinschlag getroffen. Laut der Nachrichtenagentur CTK schwebt ein Bursche in Lebensgefahr.

Am Sportplatz reanimiert

Der schwer verletzte Teenager musste noch am Sportplatz reanimiert werden. Nach Angaben des tschechischen Rettungsdienstes erlitt er infolge des Blitzschlags einen Herz- und Atemstillstand sowie schwere Verbrennungen an mehreren Körperstellen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus von Ostrava, wo er weiterhin in sehr ernsten, aber stabilen Zustand behandelt wird.

Weitere Verletzte und psychologische Betreuung

Neben dem lebensgefährlich verletzten Jugendlichen wurden sieben weitere Burschen und ein Erwachsener mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Die tschechischen Behörden machten keine Angaben zum Alter der Betroffenen.

Wie Einsatzkräfte mitteilten, wurden mehrere Teamkollegen psychologisch betreut, nachdem sie den Vorfall miterleben mussten.