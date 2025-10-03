Teuerungs-Schock für ALLE Urlauber in diesem Land

Ab Januar 2026 könnte Urlaub in den Niederlanden deutlich teurer werden – die Mehrwertsteuer auf Übernachtungen steigt drastisch von 9 auf 21 % - Welchen finanziellen Unterschied das für die Besucher bedeuetet:

Die niederländische Regierung plant ab dem 1. Januar 2026 eine massive Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen. Betroffen sind Hotels, Pensionen, Ferienparks, Campingplätze und Hostels. Die Maßnahme soll Haushaltslöcher stopfen, sorgt aber in der Branche für große Sorge.

Heftige Proteste

Mikael Andersson, Chef der Ferienhaus-Anbieter Roompot und Landal GreenParks, kritisiert die Pläne. Gemeinsam mit fünf weiteren Unternehmen schrieb er einen Protestbrief an die Regierung, wie "NRZ" berichtete: „Die Steuererhöhung werde dafür sorgen, dass weniger ausländische Touristen in unser Land kommen, insbesondere Deutsche“, heißt es darin. Deutsche Urlauber seien aber für viele Regionen „unverzichtbar“.

Drastische Folgen für Tourismus-Branche

Der Branchenverband Koninklijke Horeca Nederland warnt: Fast 800.000 Arbeitsplätze hängen direkt vom Tourismus ab. Ein Rückgang der Besucherzahlen könnte dramatische Folgen für den Arbeitsmarkt haben. Auch Marco Lemmers, Chef der Conscious Hotels Gruppe in Amsterdam, sieht schwarz und warnt vor erheblichen Auswirkungen auf die Branche.

Nicht nur Hotels von Regel betroffen

Nicht nur Hotels sind betroffen: Freizeitparks, Museen und Sportanbieter rechnen mit starken Einbußen. Der Wassersport- und Freizeitverband HISWA-RECRON schätzt branchenübergreifende Umsatzverluste auf rund 826 Millionen Euro, falls Touristen wegen der höheren Kosten fernbleiben.

"Leute werden keinen Urlaub mehr machen können"

Andersson bezeichnet die Pläne als „ungerecht“. Auch Millionen Niederländer, die jährlich im eigenen Land Urlaub machen, seien betroffen. „Die Leute werden keinen Urlaub mehr machen können oder nur für einen kürzeren Zeitraum“, so der Unternehmer.