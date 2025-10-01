Prinz William: "Ich vermisse meine Großmutter"

Prinz William gewährt in einer neuen Apple-TV-Doku private Einblicke in Schloss Windsor. Dabei spricht er emotional über Queen Elizabeth II. – und über Kates schwere Diagnose

In der Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ öffnet William die Türen von Schloss Windsor. Der 43-Jährige erklärt, weshalb das Anwesen der Lieblingsort seiner Großmutter Queen Elizabeth II. war. „Ich vermisse meine Großmutter und meinen Großvater“, sagt er in einem Clip. Damit erinnert er an die verstorbene Monarchin und an Prinz Philip, der 2021 starb. Für William bleibt Windsor untrennbar mit seiner Großmutter verbunden: „Es hat sich einiges verändert. Also denkt man irgendwie daran, dass sie nicht mehr da sind, besonders hier in Windsor, denn für mich ist Windsor sie.“ Die Queen habe dort viel Zeit verbracht, vor allem wegen ihrer Pferde.

Prinz William mit Queen Elizabeth II. © Getty

Lebensort der Königin

Die Queen nutzte Windsor in ihren letzten Lebensjahren als Hauptwohnsitz. Dort befindet sich auch ihr Grab in der St. George’s Chapel. William selbst zog 2022 mit seiner Familie nach Windsor und plant nun den Umzug in die Forest Lodge.

William und Kate © Getty

Worte über Kate und Charles

Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. © Getty

Neben Erinnerungen an die Queen geht William auch auf aktuelle Sorgen ein. Im Gespräch mit Eugene Levy spricht er über die Krebsdiagnosen seiner Frau Kate und von König Charles. „Ich würde sagen, 2023/24 war das schwerste Jahr, das ich je erlebt habe“, erklärt er. Das Leben stelle jeden vor Prüfungen, entscheidend sei der Umgang damit.

Die Episode „Living the Royal Life in the U.K.“ wird ab Donnerstag, 3. Oktober, auf Apple TV+ zu sehen sein.