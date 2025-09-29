Alles zu oe24VIP
Kate & Kids

Royaler Set-Besuch: Prinz Louis fährt mit dem Hogwarts-Express

29.09.25, 09:19
Magischer Ausflug für die jungen Royals: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis durften das Set der neuen "Harry Potter"-Serie besuchen – und Nesthäkchen Louis sogar eine Runde im legendären Hogwarts-Express drehen

Seit Freitag, 26. September 2025, laufen im Windsor Great Park die Dreharbeiten zur neuen Harry Potter-Serie von HBO. Nur wenige Kilometer entfernt von der Forest Lodge, in die die Kronprinzenfamilie bald ziehen wird, nutzte Catherine, Princess of Wales (43), die Gelegenheit und brachte ihre drei Kinder zu einem ganz besonderen Set-Besuch. Prinz William (43) weilte zu dieser Zeit bei König Charles (76) in Schottland.

Treffen mit Schauspielern und Regisseur

Wie die Daily Mail berichtet, bestaunten George (12), Charlotte (10) und Louis (7) am Freitagabend den nachgebauten Bahnhof Hogsmeade mit Gleis für den Hogwarts-Express. "Es war so besonders", wird eine Quelle zitiert. Die Kinder trafen nicht nur die Jungdarsteller Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stant, sondern auch den Regisseur. Da die Szene nur in einer Nacht gedreht wurde, sei der Besuch wie ein „magisches Ticket“ gewesen.

Prinz William und Prinzessin Charlotte

Prinz William und Prinzessin Charlotte

Ein Traum für Prinz Louis

Vor allem Louis kam auf seine Kosten: Der Jüngste durfte im Hogwarts-Express mitfahren. „Er schien es absolut zu lieben. Für die meisten Kinder ist es ein Traum, einmal mit dem Hogwarts-Express zu fahren“, heißt es.

Hogwarts Express

Hogwarts Express

Lange Verbindung zu „Harry Potter“

Die Royals gelten seit Jahren als Fans der Fantasy-Reihe von J.K. Rowling (60). Schon 2013 besuchten William und Kate gemeinsam mit Prinz Harry die Warner Bros Studio Tour London, wo sie die Winkelgasse erkundeten und ein Zauberstabduell austrugen. Und Königin Camilla (78) verriet 2017, dass Charles seinen Enkeln regelmäßig aus den Büchern vorliest – inklusive Stimmen-Imitation.

Serie startet 2027

 Dominic McLaughlin spielt

 Dominic McLaughlin spielt "Harry Potter"

© HBO max

Die HBO-Produktion wird seit Juli gedreht. Geplant ist, dass jede Staffel auf einem der sieben Bücher basiert – von Harry Potter und der Stein der Weisen bis Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Zur Besetzung gehören neben den Jungstars auch John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape, Nick Frost als Rubeus Hagrid und Lox Pratt als Draco Malfoy. Die Premiere ist für Anfang 2027 angesetzt.

