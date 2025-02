Trump befahl Angriff auf IS-Terroristen

Laut US-Präsident Donald Trump hat die US-Luftwaffe am Samstag Ziele der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Somalia angegriffen.

Demnach habe er "Präzisions-Luftangriffe" auf ein hochrangiges, für Angriffe des IS zuständiges Mitglied sowie "andere Terroristen, die er in Somalia rekrutiert und angeführt hat", angeordnet, erklärte Trump in seinem Onlinedienst "Truth Social". Laut US-Berichten: Al-Kaida und Taliban in Afghanistan aktiv

US-Experten: Putin erobert heimlich das nächste Land "Diese Mörder, die wir in Höhlen gefunden haben, bedrohten die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten", schrieb der US-Präsident in den sozialen Medien. Die Angriffe hätten "ihre Verstecke zerstört und viele Terroristen getötet – ohne zivile Opfer". Unabhängige Bestätigungen der Berichte gibt es bislang nicht. Trump nannte keine konkreten Namen der Getöteten. Seine Botschaft endete mit einer Drohung an den IS: "Wir werden euch finden und töten!" IS weiter geschwächt Laut "BBC" erklärte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, erste Einschätzungen zeigten, dass mehrere IS-Kämpfer bei den Angriffen getötet worden seien, ohne dass Zivilisten zu Schaden kamen. Die Schläge hätten die Fähigkeit des IS, Anschläge zu planen und durchzuführen, weiter geschwächt. Trump nutzte die Gelegenheit, um die frühere Regierung zu kritisieren. Er behauptete, das US-Militär habe den IS-Planer bereits seit Jahren im Visier gehabt, doch Präsident Joe Biden und seine "Kumpane" hätten nicht schnell genug gehandelt. Bereits 2023 hatten US-Spezialeinheiten unter Bidens Anweisung den IS-Anführer Bilal al-Sudani und zehn seiner Kämpfer in Somalia getötet.