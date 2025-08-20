Alles zu oe24VIP
Selenskyj, Trump, Putin
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Gespräche laufen

Trump-Hammer: Findet der Ukraine-Gipfel HIER statt?

20.08.25, 00:10
Teilen

Putin und Selenskyj könnten sich in unserem Nachbarland treffen.

Ein mögliches Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine - aber zunächst keine Waffenruhe: Nach dem Gipfeltreffen in Washington zwischen europäischen Spitzenpolitikern und US-Präsident Donald Trump läuft die internationale Diplomatie zur Beilegung des Konfliktes weiter auf Hochtouren. Trump erklärte, er bereite ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor.

Trump beriet nach Angaben des Präsidialamts in Washington auch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban über die Ukraine. In der Unterredung am Montag ging es demnach um die Gespräche der Ukraine mit der EU über eine Mitgliedschaft in dem Staatenbund.

Budapest
© Getty

Zudem hätten Trump und Orban auch über die Möglichkeit gesprochen, dass ein künftiges Gespräch zwischen Selenskyj und Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden könnte. Ungarn ist EU-Mitglied, unter Orban aber wiederholt aus der von der Gemeinschaft verfolgten Politik gegenüber der Ukraine und Russland ausgeschert.

