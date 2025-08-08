Trump: "Ich werde in Kürze Putin treffen"

Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden.

"Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen", sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

© oe24

Ukraine-Krieg

Vor einem möglichen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zum Ukraine-Krieg hat der russische Staatschef Wladimir Putin am Freitag mit seinen Nachbarstaaten und Verbündeten gesprochen. Nach Mitteilung des Kremls informierte Putin den usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew über seine Gespräche mit US-Unterhändler Steve Witkoff in Moskau am Mittwoch.

Gesprächspartner

Ebenso wurde der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew unterrichtet. Beide Gesprächspartner hätten diplomatische Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Krieges befürwortet, hieß es. Nähere Angaben zu den Telefonaten machte der Kreml nicht.

Staatschef Xi Jinping

Auch mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefonierte Putin nach Angaben aus Minsk. Chinesische Medien berichteten außerdem über ein Telefonat mit Staatschef Xi Jinping. Der Kremlchef beriet nach offiziellen Angaben zudem mit seinem Sicherheitsrat über regionale Probleme.

Bisher gibt es weder von den USA noch von Russland Angaben darüber, welche Vorschläge für ein Ende des Ukraine-Krieges Witkoff in Moskau gemacht hat.

Auf Putins Befehl führt Russland seit fast dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine.