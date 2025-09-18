Alles zu oe24VIP
Trump ist sauer auf Putin: SO will er ihn jetzt kaltstellen

Ukraine

Trump ist sauer auf Putin: SO will er ihn jetzt kaltstellen

18.09.25, 17:18
US-Präsident äußerte sich bei Pressekonferenz mit Großbritanniens Premier Starmer

US-Präsident Donald Trump hat sich enttäuscht über das Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg geäußert.

"Beziehung zu Präsident Putin" 

Er habe gedacht, der Konflikt in der Ukraine sei der "am einfachsten" lösbare wegen seiner "Beziehung zu Präsident Putin", sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer am Donnerstag in Großbritannien. "Aber er hat mich hängenlassen. Er hat mich wirklich hängenlassen", fügte Trump mit Blick auf Putin an.

Putin Trump
© APA

Trump und Putin
© EPA

Treffen zwischen Putin Selenskyj  

Trump, der im Wahlkampf angekündigt hatte, den mittlerweile seit mehr als drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden, hatte Putin am 15. August in Alaska empfangen. Zu einem von Trump anschließend in Aussicht gestellten Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kam es bisher nicht.

Trump und Putin
Trump und Putin

Geduld mit Putin gehe "schnell zur Neige" 

Seither hat sich Trump mehrfach enttäuscht über Putins Verhalten geäußert. Am vergangenen Freitag sagte er in einem Fernsehinterview, seine Geduld mit Putin gehe "schnell zur Neige" und die USA würden "sehr stark vorgehen müssen". Später brachte er schärfere Sanktionen gegen Russland ins Spiel - forderte im Gegenzug aber die anderen NATO-Verbündeten auf, den Kauf von russischem Erdöl einzustellen. Diese Forderung wiederholte er am Donnerstag in Großbritannien.

