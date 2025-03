Trump plant nächsten Zoll-Hammer - gegen Autos

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses in wenigen Stunden Sonderzölle ankündigen, die auf die Autoindustrie abzielen.

Der Republikaner werde sich am amerikanischen Nachmittag (21:00 Uhr MEZ) dazu äußern, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt in Washington. Details waren zunächst unklar.

Trump ärgert sich immer wieder über die Zölle der Europäischen Union auf Autoimporte aus den USA. Es werden Zölle in Höhe von 2,5 Prozent auf dem Weg in die USA fällig - aber 10 Prozent auf dem Weg nach Europa. Doch bei den in den USA beliebten Pickups und Nutzfahrzeugen beispielsweise sind die US-Zölle sehr viel höher.

Trump hatte schon länger damit gedroht, zusätzliche Zölle auf importierte Fahrzeuge zu erheben, bisher aber weder einen konkreten Zeitplan für die Ankündigung noch Einzelheiten über das Ausmaß der zu erwartenden Zölle genannt. Im Februar hatte er einen möglichen Sonderzoll von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge in den Raum gestellt, aber keine weiteren Details genannt.

Aktienkurse von US-Autobauern gaben nach

An den US-Börsen gaben die Aktien von Autobauern wie General Motors, Ford und Tesla am Mittwoch nach. "Alle fragen sich, was beim Thema Zölle wirklich beschlossen wird", sagte Steve Englander, Chefanalyst bei der Standard Chartered Bank. "Ich sehe auch ein gewisses Risiko, dass die angekündigten Zölle am Ende restriktiver ausfallen als am Markt derzeit eingepreist wird."

Seit seinem erneuten Amtsantritt im Jänner überzieht Trump zahlreiche Länder mit Zöllen oder droht damit. Er stört sich an den Handelsdefiziten seines Landes, will Unternehmen zu Investitionen in den USA bewegen und für mehr Schutz an den US-Grenzen sorgen. Der Republikaner sieht die USA im Handel mit anderen Ländern benachteiligt. Zuletzt waren an der Wall Street aber Sorgen aufgekommen, er könnte es übertreiben und die weltgrößte Volkswirtschaft womöglich sogar in eine Rezession stürzen.