Trump-Regierung wendet sich erstmals an Obersten Gerichtshof

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat wegen der Entlassung des Chefs einer unabhängigen US-Behörde den Obersten Gerichtshof der USA eingeschaltet.

Die Entscheidung eines Richters, die Entlassung zu blockieren, sei ein "beispielloser Angriff auf die Gewaltenteilung", erklärt die stellvertretende Generalstaatsanwältin Sarah Harris in dem Antrag.

"Dieses Gericht sollte es nicht zulassen, dass untere Gerichte die Exekutivgewalt an sich reißen, indem sie dem Präsidenten vorschreiben, wie lange er einen Behördenchef gegen seinen Willen weiterbeschäftigen muss", so Harris. Dellinger, der vom früheren Präsidenten Joe Biden ernannt worden war, sollte seine fünfjährige Amtszeit eigentlich 2029 beenden. Er reichte Klage ein, nachdem er am 7. Februar eine E-Mail erhalten hatte, dass Trump ihn mit "sofortiger Wirkung" von seiner Rolle als Aufpasser entbunden habe.

Lesen Sie auch Dekrete-Beben: DAS hat Trump schon alles beschlossen US-Präsident Trump startete mit Flut von Dekreten in neue Amtszeit

Eine Bezirksrichterin in Washington, D.C. erließ am 12. Februar eine einstweilige Verfügung, mit der Dellinger bis zu einer weiteren, vorläufigen Anordnung wieder in sein Amt eingesetzt wurde. Es ist der erste Rechtsstreit um Trumps Handeln, der seit seinem Amtsantritt im Jänner vor dem höchsten Gericht des Landes ausgetragen wird.