Trump steht hinter seinem Verteidigungsminister

US-Präsident Donald Trump stellt sich hinter den in die Kritik geratenen Verteidigungsminister Pete Hegseth.

"Pete macht einen großartigen Job. Alle sind zufrieden mit ihm", erklärt der Präsident. Auf die Frage, ob er weiterhin Vertrauen in Hegseth habe, antwortet er: "Oh, absolut." Hegseth hatte geheime Details über einen Angriff auf die Houthis im Jemen in einer Chatgruppe in einem als nicht abhörsicher geltenden kommerziellen Kurznachrichtendienst weitergegeben.

Zu dieser Gruppe gehörten auch seine Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt.