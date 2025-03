Trump will Kampf gegen weltweite Kinderarbeit streichen

Auch Programme gegen Menschenhandel und Zwangsarbeit sollen eingestellt werden

Präsident Donald Trump will laut einem Bericht den Beitrag der USA zum weltweiten Kampf gegen Kinderarbeit, Zwangsarbeit und ähnliche Missstände beenden. Betroffen seien 69 Programme, die insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar (463,48 Mio. Euro) zur Bekämpfung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel sowie zur Durchsetzung von Arbeitsnormen in über 40 Ländern bereitgestellt haben, berichtet die "Washington Post" am Donnerstag.

Die Pläne gehören demnach zu Trumps Kurs, die Staatsausgaben für die Behörden drastisch zurückzufahren.