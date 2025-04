Trump will nächsten Zoll-Hammer: Auf fast ALLE Importe

Trump-Team soll neue Zölle in Größenordnung von 20 Prozent erwägen.

Das Weiße Haus arbeitet an Vorschlägen, neue Zölle in Höhe von rund 20 Prozent auf die meisten Importe in die USA zu erheben. Bei dieser Information beruft sich die "Washington Post" auf Insider, die von zusätzlichen Einnahmen in Billionen-Höhe ausgehen. Die Gelder könnten für Steuerrückerstattungen verwendet werden.

Mehr in Kürze...