Trumps Arzt berichtet: So geht es dem Präsidenten jetzt

Der Arzt des Präsidenten gab in einer Pressekonferenz ein Update zum Zustand des US-Präsidenten nach der Corona-Infektion.

USA. "Dem Präsidenten geht es sehr gut", sagte der Arzt des Weißen Hauses, Dr. Sean Conley, am Samstag. Er hat sich erstmals über den Gesundheitszustand des mit Corona infizierten US-Präsidenten Donald Trump (74) geäußert.

Der Präsident leide an einem milden Husten. Er werde komplett überwacht, er sei nicht am Sauerstoffgerät. Wann er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, sei noch unklar. "Wir treffen unsere Entscheidungen jeden Tag neu", so der Arzt weiter.

Conley dementiert einen schweren Verlauf und widerlegt Meldungen, wonach Trump Atemprobleme hätte: "Der Präsident hat keine Atemprobleme. Er hat sie nie gehabt."

"Wir bleiben verhalten optimistisch", sagte Conley. Trump werde ermutigt zu essen, zu trinken und auch zu arbeiten, weil er sich so am wohlsten fühle.

Der US-Präsident zählt mit seinen 74 Jahren und wegen des Übergewichtes zu den Coronavirus-Risikopatienten.