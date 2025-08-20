Trumps Sinneswandel: Weißes Haus startet eigenen Tiktok-Kanal

In den USA wird seit Jahren über die Zukunft von Tiktok gestritten. Eigentlich hätte die Plattform schon längst abgeschaltet sein sollen.

Doch nun überrascht die US-Regierung mit einem Schritt, der viele fragend zurücklässt: Das Weiße Haus selbst hat einen offiziellen Tiktok-Account eröffnet.

Start mit Trump-Video

Im ersten veröffentlichten Clip sind Zusammenschnitte von Auftritten des früheren US-Präsidenten Donald Trump zu sehen. Unterlegt ist das Ganze mit seiner Aussage: „Ich bin eure Stimme.“ Der Kanal wird direkt von der Regierungszentrale des Präsidenten betrieben – und das, obwohl Tiktok nach geltendem US-Recht eigentlich nicht mehr online sein dürfte.

Streit um Eigentümer aus China

Tiktok gehört dem Konzern Bytedance, der seinen Hauptsitz in China hat. In den USA gibt es deshalb seit Jahren die Sorge, dass die chinesische Regierung Zugriff auf Nutzerdaten haben oder über die App die Meinungen im Land beeinflussen könnte. Vertreter von Tiktok weisen diese Vorwürfe regelmäßig zurück.

Gesetz hätte Verbot vorgesehen

Bereits im vergangenen Jahr wurde in den USA ein Gesetz beschlossen, das ein Aus für Tiktok festlegte. Demnach hätte die App abgeschaltet werden müssen, falls das Geschäft in den USA nicht verkauft wird. Vorgesehen war eine Frist von 90 Tagen für einen möglichen Verkauf. Zwar setzte Donald Trump damals immer wieder Verlängerungen durch, doch zu einem Deal ist es bis heute nicht gekommen.

In seiner ersten Amtszeit hatte Trump versucht, mit der Drohung eines Verbots den Verkauf von Tiktok zu erzwingen. Mehrere US-Gerichte stellten sich allerdings gegen ihn. Nun aber setzt er auf einen anderen Kurs: Die Plattform könnte ihm nützen – vor allem im Wahlkampf, da er dort vor allem junge Wähler erreicht.