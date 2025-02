Türkei: Astrologin wegen unpassender Vorhersage verhaftet

Eine bekannte Astrologin wurde festgenommen, nachdem sie Prognosen über die politische Zukunft des Landes sowie die Gesundheit eines hochrangigen Politikers gemacht hatte.

Nun droht ihr ein Gerichtsprozess.

Vorhersagen sorgten für Ärger bei der Regierung

Istanbul, Türkei. Die türkischen Behörden haben ein Strafverfahren gegen die prominente Astrologin Hilal Saraç eingeleitet. Ihr wird vorgeworfen, unangemessene Aussagen über die politische Zukunft des Landes sowie über die Gesundheit des Vorsitzenden der rechtsextremen Partei MHP, Devlet Bahçeli (77), gemacht zu haben. Präsident Recep Tayyip Erdoğan (70) sieht offenbar seine Regierung durch diese Aussagen angegriffen.

Astrologin Hilal Saraç muss sich wohl schon bald für Ihre Vorhersagen verantworten. © Instagram/hilalsaracofficial

Auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul und nach einer richterlichen Entscheidung wurde Saraç zu Beginn der Woche in Gewahrsam genommen. Dies berichtete unter anderem die Zeitung Duvar.

Kritische Aussagen zu Bahçelis Gesundheit

Der konkrete Vorwurf: Die Astrologin hatte in einem Beitrag auf der Plattform X erklärt, dass Devlet Bahçeli gesundheitliche Probleme habe und sich seine Lunge untersuchen lassen solle:

Bence Devlet Bahçeli Akciğerlerine baktırsın. Ben de Ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi Akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır.



Vip kata almışlar bu arada… — Hilal Saraç Official (@hilalsarac_) February 6, 2025

Wörtlich schrieb sie: „Er hat ein sehr ernstes Lungenproblem und leidet an Kurzatmigkeit. Er hat sehr große gesundheitliche Probleme.“ Tatsächlich war zuvor bekannt geworden, dass sich der MHP-Politiker einer Operation am Herzen unterziehen musste.

Prognose zu Neuwahlen sorgt für Unmut

Doch damit nicht genug: Hilal Saraç sagte zudem eine Regierungskrise voraus und prognostizierte vorgezogene Neuwahlen. Sie fügte hinzu: „Er wird das nicht mehr sehen.“ Diese mehrdeutige Aussage wurde offenbar als eine gezielte Provokation gegen Bahçeli und die Regierungskoalition gewertet.

Beliebte Astrologin vor ungewisser Zukunft

Die Astrologin verfügt über eine große Anhängerschaft: Allein auf X folgen ihr 155.000 Menschen. In der Vergangenheit war sie ein häufiger Gast in türkischen Fernsehsendungen und genoss in der Öffentlichkeit eine gewisse Bekanntheit. Nun jedoch muss sie sich auf einen juristischen Prozess einstellen, der weitreichende Konsequenzen haben könnte.