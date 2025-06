Tutto Gas: Lignano greift gegen Alk-Exzesse durch

Die bei Österreichern beliebte Adria-Badeortschaft Lignano Sabbiadoro bereitet sich auf einen Touristenansturm am kommenden Pfingstwochenende vor.

Tausende junge Österreicher werden erwartet. Die Gemeinde rüstet sich gegen Alkohol-Exzesse junger Urlauber, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen war.

Wie Bürgermeisterin Laura Giorgi bestätigte, soll vom 5. bis zum 9. Juni der Verkauf von alkoholischen Getränken in Flaschen und Dosen nach Mitternacht verboten werden. Musik darf bis Mitternacht gespielt werden, mit besonderen Ausnahmen für Konzerte und DJ-Sets. Lokale bleiben maximal bis 2.00 Uhr geöffnet. Geschäfte dürfen spätestens bis 1.00 Uhr offen bleiben. Am Strand gilt ab 20.00 Uhr ein Badeverbot und im gesamten Gebiet wird ein Biwakierverbot verhängt.

Verstärkte Gesundheitsdienste und Sicherheitskontrollen geplant

Zu den weiteren Maßnahmen gehört die Verstärkung der Gesundheitsdienste und der Sicherheitskontrollen. Deutschsprachige Polizisten aus Südtirol, Hundeeinheiten aus Trient sowie Kärntner Beamtinnen und Beamte sollen wie in den vergangenen Jahren die Kolleginnen und Kollegen an Ort und Stelle unterstützen. Auch das Heer soll eingesetzt werden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden von der Bürgermeisterin von Lignano in Übereinstimmung mit dem Polizeichef von Udine, Domenico Farinacci, beschlossen.

Im Gespräch mit lokalen Medien beklagte die Bürgermeisterin, dass die Pfingstfeierlichkeiten mit dem Ansturm tausender junger Österreicher ein Phänomen seien, das "im letzten Jahrzehnt entartet ist". "Eine enge Zusammenarbeit der Gemeinde, der Sicherheitskräfte und der Gesundheitsdienste ist notwendig, um Verhalten zu vermeiden, die eine negative Auswirkung auf das Ansehen Lignanos als Urlaubsort haben", betonte die Bürgermeisterin.

Über 80.000 Touristen werden zu Pfingsten in Lignano erwartet. In den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Problemen wegen Alkoholexzessen gekommen. Erschwert wird die Lage für die öffentliche Sicherheit wegen eines Konzerts des italienischen Popstars Cesare Cremonini im Stadion Lignanos. 20.000 italienische Fans werden zum Event erwartet.