Verstappen entschuldigt sich für Rammbock-Attacke: "War nicht richtig"

Bei Red Bull brennt nach dem Desaster-GP in Barcelona der Hut. Im Fokus: Max Verstappen und dessen absichtliche Rammbock-Attacke gegen George Russell. Wie oe24 berichtete, blüht dem Weltmeister bei einem weiteren Vergehen eine Renn-Sperre. Kein Wunder, dass der Jung-Papa zurückrudert ...

In einem am Montag veröffentlichten Instagram-Posting meinte Verstappen, er hätte "eine aufregende Strategie und ein gutes Rennen in Barcelona" gehabt - bis das Safetycar kam. "Unsere Reifenwahl gegen Ende und ein paar Moves nach dem Restart haben meinen Frust befeuert, was dann zu einer Aktion führte, die nicht richtig war und nicht hätte passieren dürfen."

Verstappen versucht, seine Ausnahmesituation zu erklären: "Ich gebe immer alles da draußen für das Team, und da können die Emotionen schon hochgehen. Du gewinnst gemeinsam, du verlierst gemeinsam. Man sieht sich in Montreal."

Ein weiteres Vergehen, und Verstappen ist für Österreich-GP gesperrt

Beim GP von Kanada am 15. Juni muss Verstappen seine Emotionen im Griff behalten. Denn die Attacke gegen Russell brachte ihm nicht nur zehn Strafsekunden und den Rückfall auf Platz 10 ein, noch viel schlimmer könnten sich die drei Punkte im FIA-Strafregister auswirken. Denn damit hält Verstappen bei 11 Strafpunkten innerhalb der vergangenen 12 Monate. Ab 12 Punkten muss der Pilot für ein Rennen zusehen. Das würde bedeuten, dass Verstappen bei einer neuerlichen Punktestrafe in Montreal beim Österreich-GP in Spielberg (29. Juni) zusehen müsste.

Strafpunkte werden bei viel harmloseren Vergehen als dem von Verstappen am Sonntag in Barcelona vergeben - z. B. Missachten einer Flagge, Abdrängen eines Konkurrenten oder zu schnelles Fahren hinter dem Safetycar.

Zumindest ein Rennen muss sich Verstappen sehr zusammenreißen. Nach dem Österreich-GP fallen ihm wieder zwei Punkte für die (im Vergleich zum letzten Sonntag harmlose) Kollision mit Lando Norris in Spielberg 2024 aus der Wertung.