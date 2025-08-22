Alles zu oe24VIP
Wolodymyr Selenskyj
© Getty

Brisantes Gerücht

Ukraine-Hammer: ER soll Selenskyj nachfolgen

22.08.25, 19:46
Teilen

Selenskyjs Widersacher bereitet sich bereits auf eine Präsidentschaftskandidatur vor. 

Seit den Gipfeln in Alaska und Washington wächst die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine. Mit Blick auf baldige Friedensgespräche hat Wolodymyr Selenskyj auch bestätigt, dass baldige Neuwahlen im Kriegsland möglich sind. Zur Erinnerung: Selenskyjs Amtszeit ist eigentlich bereits zu Ende – im Kriegszustand konnten allerdings keine Wahlen abgehalten werden. Putin spricht dem ukrainischen Präsidenten deshalb auch jegliche Legitimität ab.

Für eine mögliche Wahl bringt sich nun der ehemalige Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj in Stellung. Wie die Journalistin Katie Livingstone berichtet, bereitet der aktuelle Botschafter in London bereits eine Kandidatur vor. Saluschnyj soll sogar bereits ein Wahlkampfteam, an dessen Spitze Generalleutnant Serhij Najew steht, haben.  

Walerij Saluschnyj
© APA/AFP/Genya SAVILOV
 

Angspanntes Verhältnis

Brisant: Selenskyj und Saluschnyj haben ein äußerst angespanntes Verhältnis. Die Spannungen eskalierten 2024 mit der Absetzung Saluschnyjs als Oberbefehlshaber. Der 52-Jährige ist in der Ukraine aber weiterhin äußerst populär - in Umfragen werden ihm große Chancen eingeräumt.

