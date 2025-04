Von 8. bis 11. Mai soll nicht gekämpft werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt eine befristete Waffenruhe über die Feiertage vom 8. bis 11. Mai an. Sollte die Ukraine sich nicht daran halten, werde Russland reagieren, teilte das Präsidialamt am Montag in Moskau mit. Russland sei bereit zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen, heißt es weiter.

Russland feiert am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer traditionellen Protz-Parade in Moskau.

Weitere Infos folgen