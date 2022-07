Bei Gas-Mangel werden die Schulen geschlossen

Der Städtebund schmiedet schon einen Notfallplan, falls Österreich das Gas ausgeht. So könnte ab Herbst das Distance Learning zurückkommen.

Wie der "Standard" berichtet, hat der Städtebund bereits konkrete Maßnahmen beschlossen, die umgesetzt werden, wenn Österreich das Gas ausgeht. So sollen Büros und öffentliche Gebäude ab Herbst nur noch teilweise beheizt werden. Das gelte auch für Schulen. Es soll wieder auf Distance Learning umgestellt werden. Die verbliebenen Schüler sollen in eine beheizte "Sammelklasse" zusammengefasst werden. Die Schüler haben dann aber keinen Unterricht über Skype, sondern es soll andere Regelungen geben. Kindergärten könnten mit Heizcontainern ausgestattet werden, so eine der vom Städtebund gesammelten Ideen.

Ebenfalls diskutiert wird die Straßenbeleuchtung. Brennt nur noch jede zweite Laterne, halbiert das den Verbrauch. Das werfe allerdings rechtliche Fragen auf, etwa was die Haftung bei Unfällen betrifft, so der Gemeindebund.