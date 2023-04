Botschafter fordert Zeichen Österreichs auf Enthauptungs-Video

Nach dem Auftauchen eines Videos, das die Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zeigen soll, fordert auch der ukrainische Botschafter in Österreich Konsequenzen.

Vasyl Khymynets appellierte am Mittwoch an die heimischen Politiker und an die österreichische Gesellschaft "auf diese entsetzliche Hinrichtung zu reagieren und somit ein Zeichen zu setzen, dass alle russischen Verbrechen aufs Schärfste verurteilt werden und Russland dafür zu Verantwortung gezogen wird."

Es sei ein schreckliches Video, in dem ein russischer Militär einem lebenden ukrainischen Soldaten den Kopf abschneidet und sich dabei filmen lässt. Das sei jenseits menschlicher Vorstellung. "So zeigen Russen ihre menschliche Degradierung. Sie zeigen, dass sie noch schlimmer als die Terrororganisation IS sind."