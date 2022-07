Diese Flagge will Putin für ukrainische Stadt Charkiw

Die Eroberung der zweitgrößten Stadt in der Ukraine scheint für den russischen Präsidenten von großem Interesse zu sein.

US-Experten des renommierten Thinktanks "Institute for the Study of War" (ISW) glauben, dass Kreml vorhabe, Charkiw zu annektieren. Der ukrainische Generalstab in Kiew gab bekannt, dass dieser Teil des Landes immer wieder unter Beschuss geraten würde.

Putins Armee hat bereits einen großen Bereich rund 25 Kilometer östlich der Stadt besetzt und auch im Süden der einstigen Millionenstadt, in Richtung des Donbass, sind einige Teile der Region Charkiw bereits von den Russen okkupiert.

Flagge für das Besatzungsregime präsentiert

Laut ISW-Experten hätten die russischen Besatzungsbehörden im Bezirk Charkiw erklärt, dass die Region ein "unveräußerlicher Teil des russischen Bodens" sei. Das sei der Hinweis darauf, dass der Kreml wohl beabsichtige, den Bezirk Charkiw ganz oder teilweise zu annektieren.

Die russische Besatzungsregierung präsentierte gar eine neue Flagge für das Besatzungsregime: Die Flagge zeigt den russischen kaiserlichen Doppeladler und Symbole aus dem Charkiwer Wappen aus dem 18. Jahrhundert. Damals war Charkiw Teil des russischen Zarenreiches.

Утвержден флаг Харьковской области



Харьковская Военно-Гражданская Администрация утвердила новый герб Харьковской области. Теперь это официальный флаг на территориях освобожденных от украинской оккупации (чуть более трети Харьковской области). Новый ... https://t.co/EU4bGhOpQw pic.twitter.com/3vOCpVp6ap — Ящик Пандоры (@Pandoraopen) July 9, 2022

"Die rasche Einrichtung einer Zivilverwaltung durch die Besatzungsregierung der Region Charkiw am 6. Juli und die Verhängung des Kriegsrechts in der besetzten Region Charkiw am 8. Juli sind weitere Anzeichen dafür, dass der Kreml die Legitimierung und Konsolidierung der Macht der Besatzungsregierung der Region Charkiw aggressiv vorantreibt, um dieses umfassendere territoriale Ziel zu unterstützen", heißt es in der ISW-Analyse.