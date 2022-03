Erste ukrainische Großstadt gefallen

Laut einem "New York Times"-Journalisten hat die russische Armee die ukrainische 300.000-Einwohner-Stadt Cherson eingenommen. Der Bürgermeister der Stadt, Igor Kolykhaev, habe sich laut Bericht mit dem russischen Kommandeur getroffen, der plane, eine Militärverwaltung in der Stadt einzusetzen.

Kherson has fallen to the Russian military, becoming the first major Ukrainian city to come under Russian control since the invasion last week. The mayor, Igor Kolykhaev, told me he met today with the Russian commander who plans to set up a military administration.