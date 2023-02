Heute startet Petition für den Frieden

Ex-Präsidentschaftskandidat Gerald Grosz startet eine Petition für den Frieden in Europa.

Rund ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine startet Ex-Präsidentschaftskandidat Gerald Grosz eine Petition für den Frieden in Europa. "Wir stehen kurz vor einem III. Weltkrieg", warnt der Politik-Kommentator. Und weiter: "Die Ukraine braucht keine Waffen, sie braucht Frieden. Die Ukraine braucht keine Milliarden für Raketen, sondern Hilfe für den Wiederaufbau. Und Europa braucht neben der Stabilität wieder ein normales Verhältnis zu Russland. Denn ohne die Einbeziehung der russischen Föderation in die Sicherheitsarchitektur des Kontinents ist ein dauerhafter Friede eben nicht möglich."

Konkret fordert die Petition zehn Punkte:

1. Ein sofortiges Ende der Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland,

2. die umgehende Aufnahme der abgekühlten diplomatischen Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und Russland mit dem Ziel, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln,

3. keine weiteren Waffenlieferungen an eine Kriegspartei durch Mitgliedsstaaten der Europäischen Union,

4. das Bemühen für einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine und ein Einfrieren der derzeitigen Frontlinie,

5. die Durchführung verbindlicher Volksabstimmungen in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine unter Vorsitz der OSZE mit dem Ziel, dass die Bürger vor Ort die Entscheidung darüber treffen, ob sie Teil der Ukraine oder Teil der Russischen Föderation sein wollen,

6. ein Ende der NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine,

7. Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch die Mitgliedsstaaten der EU und die Russische Föderation,

8. einen Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur auch mit Mitteln europäischer Staaten und durch eine Kriegsentschädigung seitens der russischen Föderation

9. keinen Beitritt der Ukraine zur EU aber den Abschluss einer privilegierten Partnerschaft zwischen Brüssel und Kiew

10. FRIEDE



Bisher haben knapp 500 Personen die Petition unterschrieben: https://chng.it/7VGbwvrd