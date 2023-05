× Kadyrow präsentiert sich in Luxus-Louis-Vuitton-Uniform

Ramsan Kadyrow, Putin-Freund und Diktator in Tschetschenien, zeigt sich inmitten der verheerenden Kriegszeiten schick wie nie: In einer 2.370-Euro Luis Vuitton Jacke protzt der Bluthund auf Telegram.

Ramsan Kadyrow, ein enger Verbündeter von Putin und Diktator in Tschetschenien, wurde dabei gesehen, wie er eine neue Jacke der Luxusmarke Louis Vuitton trug. Das Oberteil besteht aus 90% nachhaltiger Schurwolle und 10% Polyamid und hat eine Oversized-Passform, die perfekt für den übergewichtigen Kadyrow geeignet ist.

Es ist unklar, ob Kadyrow von einem Video auf der Webseite von Louis Vuitton inspiriert wurde, aber in seinem neuesten Beitrag auf seinem Telegram-Kanal trägt er genau diese Jacke. Mit diesem peinlichen Protz-Stil eifert der Putin-Freund der Protzsucht des Kreml-Diktators nach! Bedenklich ist zudem auch, dass das gute Teil satte 2.370 Euro kostet!

Feine Wolle lässt ihn weich werden

In seinem Telegram-Post sind Kadyrows Worte ungewohnt sanft. Obwohl er normalerweise für harte und brutale Aussagen bekannt ist, ermahnt er nun seinen brutalen Kollegen Jewgeni Prigoschin (61) auf eher milde Art und Weise. Kadyrow schreibt auf seinem Kanal: "Es gab ein bisschen Lärm um die private Militärgruppe, aber es ist wichtig, dass wir das, was wir begonnen haben, ohne unnötige Ankündigungen im Internet und an die ganze Welt beenden."

Hintergrund: Prigoschin, der Chef der Söldner-Mörder-Truppe Wagner, ist vor einigen Tagen komplett ausgeflippt und hat vor einem Leichenfeld Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seinen Stabschef Waleri Gerassimow angeschrien. Kurz darauf drohte er damit, seine Söldner aus dem hart umkämpften Bachmut zurückzuziehen.

Kadyrow, der als Schlächter von Tschetschenien bekannt ist, bot daraufhin an, seine eigenen Truppen in Bachmut zu schicken. Dabei wird er sich selbst und seine schicke Louis-Vuitton-Jacke sicherlich nicht schmutzig machen...