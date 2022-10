Kreml: Österreichs Neutralität wird ''ausgehöhlt''

Der für Österreich zuständige Abteilungsleiter im russischen Außenministerium, Oleg Tjapkin, hat ausgeschlossen, dass Österreich zwischen Russland und der Ukraine eine Vermittlungsrolle spielen könnte.

"Es muss mit Bedauern festgestellt werden, dass die österreichische Neutralität in der Tat unterhöhlt wird", erläuterte Tjapkin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

"Antirussische Sanktionsmaßnahmen"

Die österreichische Regierung habe alle "antirussischen Sanktionsmaßnahmen" der Europäischen Union unterstützt, sich durch scharfe "antirussische Erklärungen" ausgezeichnet und "einen Beitrag in einer inszenierten Kampagne zur Ausweisung russischer Diplomaten" gespielt, erklärte Tjapkin, der zumindest vor Russlands Überfall auf die Ukraine in informierten Kreisen als wahrscheinlicher Nachfolger des aktuellen russischen Botschafters in Wien, Dmitri Ljubinski, galt.

"Wie sehr sich offizielle Vertreter Österreichs auch bemühen mögen, sich selbst und die Öffentlichkeit von der Unerschütterlichkeit der Neutralität zu überzeugen - die Fakten sprechen vom Gegenteil", antwortete der hochrangige Diplomat. RIA Nowosti hatte konkret gefragt, ob Österreich die Interessen der Ukraine in Russland vertreten könne oder nach "scharfen Äußerungen" von Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch als Vermittler zwischen Moskau und Kiew auftreten könne.