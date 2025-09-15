Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
Wladimir Putin
© APA

Große Sorge

Laut Kreml-Sprecher: NATO im Krieg mit Russland

15.09.25, 16:31
Teilen

Russland verschärft inmitten der angespannten Beziehungen zu Europa und den USA seine Rhetorik gegenüber dem westlichen Verteidigungsbündnis. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag laut Newsweek vor Journalisten, die NATO befinde sich „im Krieg mit Russland“. 

Diese Einschätzung sei „offensichtlich und bedarf keiner weiteren Beweise“. Nach Peskows Darstellung sei das Bündnis „de facto in diesen Krieg verwickelt“.

Eine nähere Ausführung, welche politischen oder militärischen Konsequenzen Moskau aus dieser Sichtweise ableiten könnte, blieb der 57-Jährige schuldig. Mit den markigen Worten dürfte der Kreml jedoch versuchen, die Verantwortung für den anhaltenden Krieg gegen die Ukraine dem Westen zuzuschieben und gleichzeitig Druck auf die NATO-Staaten auszuüben.

Nur Drohungen aus Russland oder mehr?

Die Allianz selbst betont seit Kriegsbeginn im Februar 2022 immer wieder, nicht direkte Kriegspartei zu sein. Zwar unterstützen zahlreiche NATO-Mitglieder die Ukraine massiv mit Waffen, Munition und Finanzhilfen, doch lehnt das Bündnis eine eigene militärische Beteiligung bisher strikt ab. Russlands Führung hingegen wertet die Unterstützung seit Langem als Aggression gegen das eigene Land.

Peskows Aussagen reihen sich ein in eine Serie von Drohgebärden aus Moskau, die in den vergangenen Monaten zugenommen haben. Beobachter werten sie als Versuch, den Westen zu verunsichern und den innenpolitischen Rückhalt für den Krieg in der russischen Bevölkerung zu festigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden