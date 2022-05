Neuer Beweis für russische Kriegsverbrechen

Die Vereinten Nationen untersuchen ''Vorwürfe von Verstößen gegen die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht, von denen viele auf Kriegsverbrechen hinauslaufen können''.

Ukraine. Aufnahmen einer Überwachungskamera rund um ein Autohaus an einer Autobahn nahe Kiew sollen neue Kriegsverbrechen russischer Soldaten im Ukraine-Krieg zeigen. Am Donnerstag veröffentlichte der US-Fernsehsender CNN das Video, das den kaltblütigen Mord russischer Soldaten an zwei ukrainischen Zivilisten zeigen sollen.

Die Aufnahmen stammen vom 16. März. Darauf sind fünf russische Soldaten zu sehen, die versuchen, in ein Autohaus einzubrechen – wohl auf der Suche nach Geld und Wertsachen. Zwei Ukrainer, der Eigentümer und ein Sicherheitsmann, gehen auf die Russen zu, öffnen ihnen die Tür und bieten ihnen Zigaretten an. Nach ein paar Minuten entfernen sich die beiden Männer ruhigen Schrittes von den Soldaten.

Soldaten erschießen zwei arglose Zivilisten

Die russischen Soldaten sprechen kurz miteinander. Dann schießen zwei von ihnen mit automatischen Gewehren hinterrücks auf die arglosen Zivilisten, die beide sterben. Anschließend brechen die Russen in die Geschäftsräume des Autohauses und plündern Wertgegenstände.

Die Aufnahmen zeigen, wie Russlands Truppen in der Ukraine wiederholt die Regeln des humanitären Völkerrechts bei kriegerischen Auseinandersetzungen brechen. Die Vereinten Nationen untersuchen "Vorwürfe von Verstößen gegen die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht, von denen viele auf Kriegsverbrechen hinauslaufen können", sagte UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet am Donnerstag.