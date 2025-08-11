Alles zu oe24VIP
Trump
© Getty

Merz-Vorstoß

Paukenschlag: Trump-Selenskyj-Gipfel noch vor Putin-Treffen

11.08.25, 16:03
Neue Wendung um den Ukraine-Gipfel: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant ein virtuelles Gipfeltreffen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump. Das Ganze noch vor dem Trump-Putin-Treffen.

Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz plant für diesen Mittwoch ein virtuelles Gipfeltreffen zur Ukraine, an dem Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump teilnehmen sollen. Das berichtet "Bild". Zunächst will Merz am frühen Nachmittag mit führenden europäischen NATO-Staaten, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Selenskyj beraten. Eine Stunde später sollen Trump und sein Vize JD Vance die Ergebnisse erhalten.

Ziel ist, vor dem für Freitag geplanten Trump-Putin-Gipfel eine einheitliche transatlantische Position zu entwickeln. Inhaltlich geht es um stärkeren Druck auf Russland, die zeitliche Abfolge der anstehenden Verhandlungen, mögliche territoriale Tauschlösungen sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine, um ein weiteres russisches Vorrücken zu verhindern.

