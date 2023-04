Polnischer Präsident Duda besucht Wien

Der Krieg in der Ukraine dürfte eines der Hauptthemen werden.

Der polnische Präsident Andrzej Duda besucht am Freitag Wien. Am späten Vormittag werden Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag trifft Duda mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zusammen. Eines der großen Themen bei dem Besuch dürfte neben den bilateralen Beziehungen der Krieg in der Ukraine sein.

Duda hatte erst vergangene Woche seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Warschau empfangen. Polen hat seinem Nachbarland seit Kriegsbeginn in vielerlei Hinsicht Unterstützung geleistet und laut dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) so viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wie kein anderes Land der Welt. Im Oktober 2021 hatte Van der Bellen Warschau besucht und seinen Amtskollegen Duda damals auch nach Wien eingeladen.