Der ukrainische Präsidentenberater Serhij Leschtschenko rechnet damit, dass Russland auch NATO-Länder angreifen wird.

"Putin wird NATO-Länder angreifen. Ganz einfach um zu zeigen, dass die globalen Institutionen schwach sind. Polen und andere Nachbarländer sollten vor dem, was in der Ukraine passiert, gewarnt sein", sagte er in einem Interview mit der "Presse" (Freitag-Ausgabe).

Putins Ziel sei nicht nur, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen, sondern auch, die globale Ordnung zu zerstören. Die Ukraine wäre bereit, im Austausch gegen echte Garantien ein neutraler Staat zu sein, sagte Leschtschenko. "Wir sind bereit, die Neutralität zu erklären, allerdings nur mit Sicherheitsgarantien, nicht mit Zusicherungen wie im Budapester Memorandum. Wir sind bereit, über einen Sonderstatus für die Krim und die vor dem Krieg besetzten Gebiete zu diskutieren. Wir sind allerdings nicht bereit, die Besetzung der Gebiete zu akzeptieren, die Russland im Zuge dieses Krieges erobert hat."