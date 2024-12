Russisches Gebiet Kursk mit Raketen angegriffen

Dabei wurde am Montag ein zweistöckiges Wohngebäude schwer beschädigt, wie der Gouverneur der Region, Alexander Chinschtein, mitteilte. Ein Mensch sei verletzt worden. Zudem seien Stromleitungen beschädigt worden. Das ukrainische Militär veröffentlicht Bilder von einem Feuer in Lgow.

The Ukrainian Army just struck a large group of Russian and North Korean soldiers in Lgov in the Kursk region. pic.twitter.com/KNfK4wwLvD