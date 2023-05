Selenskyj: F-16-Lieferung Signal für Russlands Niederlage

Präsident will bei Ausbildung aufs Tempo drücken und appelliert an den Iran

Die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine wird Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge ein Signal sein, dass Russland den Krieg verlieren wird. Je schneller eine Entscheidung über die Flugzeuge umgesetzt wird, desto besser, sagte er am Mittwoch in seiner nächtlichen Videoansprache. "Das Wichtigste ist die Geschwindigkeit in der Ausbildung und in der Lieferung." Selenskyj fordert den Iran außerdem auf, die Lieferung tödlicher Drohnen an Russland zu überdenken.

"Wir tun alles, damit die neuen und mächtigen Flugzeuge mit ukrainischen Piloten am ukrainischen Himmel auftauchen", sagte Selenskyj. Nur mit diesen Flugzeugen sei die ukrainische Luftabwehr nämlich "komplett", während Russland damit immer schwächer und isolierter werde. "Das wird ein Signal sein, dass der russische Terror verloren hat und unsere Welt, die sich auf dem Respekt für unabhängige Nationen und dem Recht der Völker gründet, ihren eigenen Weg zu wählen, überdauert hat."

"Welchen Nutzen hat der Iran von einem solchen zynischen Töten? Durch russische Hände, aber mit euren Waffen, euren Waffen ... Eure Shaheds, die jede Nacht die Ukraine terrorisieren, bedeuten nur, dass das iranische Volk immer tiefer in die dunkle Seite der Geschichte getrieben wird", sagte Selenskyj in der Videoansprache weiters. "Die einfache Frage lautet: Welches Interesse haben Sie daran, ein Komplize des russischen Terrors zu sein?"

Der Iran bestritt zunächst, die Shahed-Drohnen an Russland geliefert zu haben, erklärte aber später, vor Beginn des Konflikts eine kleine Anzahl davon zur Verfügung gestellt zu haben. Ukrainischen Angaben zufolge haben die Luftabwehrsysteme bisher zwischen 900 bis 1.160 der Kamikaze-Drohnen abgeschossen.