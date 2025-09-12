Selenskyj: Russischer Vorstoß in Region Sumy gescheitert

Nach mehreren Monaten harter Kämpfe hat die Ukraine eigenen Angaben nach in der Nordostukraine einen russischen Vorstoß gestoppt.

"Mit Stand heute können wir konstatieren, dass die russische Offensivoperation in (der Region) Sumy komplett durch unsere Kräfte zum Scheitern gebracht wurde", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag nach einer Beratung mit der Heeresführung, darunter Armeeoberbefehlshaber Olexander Syrskyj, bei Telegram.

Die Kämpfe in den Grenzgebieten dauerten an, doch sei die russische Gruppierung nicht mehr zu Angriffen in der Lage. Im Juni hatte Kremlchef Wladimir Putin zum wiederholten Mal erklärt, dass die russische Armee eine Pufferzone von etwa zehn Kilometer im ukrainischen Grenzgebiet Sumy erobern solle. Damit sollten ukrainische Vorstöße unter anderem in das westrussische Gebiet Kursk wie im vergangenen Jahr verhindert werden. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge kontrollieren russische Truppen weiterhin mehr als 200 Quadratkilometer in der Region Sumy.

Feuer nach Drohnenangriff auf russischen Hafen Primorsk

Nach einem Drohnenangriff auf den russischen Öl-Verladehafen Primorsk an der Ostsee geriet am Freitag örtlichen Angaben zufolge ein Schiff und eine Pumpstation in Brand. Das Feuer auf dem Schiff sei inzwischen gelöscht, sagte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko. Eine Gefahr durch auslaufendes Öl bestehe nicht. Insgesamt seien mehr als 30 Drohnen über der Region im Nordwesten Russlands zerstört worden.

Drosdenko hatte zuvor gemeldet, die Luftabwehr sei gegen einen Drohnenangriff im Einsatz. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wurde in seinem Beitrag auf Telegram nicht erwähnt. Der Hafen von Primorsk liegt am Finnischen Meerbusen nahe St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes nach Moskau.

Laut einer Mitteilung des Bürgermeisters von Moskau hat die russische Flugabwehr am frühen Morgen zudem neun ukrainische Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört. Sergej Sobjanin erklärte auf Telegram, Spezialteams untersuchten die Trümmer der Drohnen.

Drei Tote in Grenzregion der Ukraine nach russischem Angriff

Bei russischen Angriffen wurden nach ukrainischen Angaben drei Menschen in Sumy getötet. Fünf Personen seien außerdem verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Grenzregion, Oleh Hryhorow, bei Telegram. Russland setzte demnach Drohnen und Raketen ein.

Die ukrainische Luftwaffe teilte bei Telegram mit, dass das russische Militär in der Nacht mit 40 Drohnen angegriffen habe. Davon seien 33 abgewehrt worden, es habe sechs Einschläge an drei Orten gegeben.

Eine Tote auch in russischer Grenzregion

Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wiederum schrieb bei Telegram, dass eine Frau in dem Gebiet infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs getötet worden sei. Russische Telegram-Kanäle hingegen zitierten Augenzeugen, dass ein Teil des Flugabwehrsystems Panzir auf die Frau gefallen sei.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag in der Früh mit, dass 221 ukrainische Drohnen über 13 russischen Regionen abgewehrt worden seien.

Japan senkt Preisdeckel für russisches Rohöl

Japan senkt unterdessen wegen Ukraine-Kriegs im Zuge seiner Sanktionen gegen Russland den Preisdeckel für russisches Rohöl. Die Obergrenze sinkt von 60 auf 47,60 Dollar je Barrel, wie Kabinettschef Yoshimasa Hayashi sagte. Das Land folgt damit einem Schritt der Europäischen Union vom Juli. Hayashi zufolge verhängt Japan zudem weitere Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten und Exportkontrollen gegen Einrichtungen in Russland und dessen Partnerländern, um sich den internationalen Bemühungen um Frieden in der Ukraine anzuschließen.