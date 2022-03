Selenskyj: Vom Komiker zum Held des Krieges

Er riss lieber Witze, als über Politik zu reden, jetzt inspiriert er die Welt mit seinem Mut.

Kiew. „Schweigt nicht. Wenn die Ukraine fällt, fallen wir alle!“, ruft Wolodymyr Selenskyj den Menschen am Freitagabend in Prag, Paris, Tiflis, Frankfurt zu. Applaus von Hunderttausenden brandet auf, und für einen Moment wirkt das per Video zugeschaltete Gesicht des ukrainischen Präsidenten perplex.





Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!