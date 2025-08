So will Trump den Ukraine-Krieg stoppen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mit seinem US-Kollegen Donald Trump über Sanktionen gegen Russland und den Abschluss eines Drohnenabkommens gesprochen.

Ein entsprechender Entwurf sei von ukrainischer Seite vorbereitet, schrieb Selenskyj am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X. Die US-Regierung hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zuvor eine Frist bis Freitag gesetzt, um eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu erzielen.

Andernfalls drohen Wirtschaftssanktionen. Der russische Präsident Wladimir Putin will laut Insidern das am Freitag auslaufende Ultimatum von Trump für einen Waffenstillstand in der Ukraine jedoch ignorieren. Putin sei davon überzeugt, den Krieg gewinnen zu können, sagten drei mit den Vorgängen im Kreml vertraute Personen am Dienstag Reuters. Selenskyj ließ über "X" wissen, man sei seitens der Ukraine bereit, den gegenüber Trump erwähnten Entwurf nun im Detail zu besprechen und abzuschließen.

Trump will Krieg mit Energiepreis stoppen

Trump wiederum ist der Ansicht, sinkende Energiepreise könnten Putin dazu bewegen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wenn die Energiepreise deutlich sinken, wird Putin aufhören, Menschen zu töten", sagte Trump in einem CNBC-Interview. "Wenn die Energiepreise um weitere zehn Dollar pro Barrel sinken, wird er keine andere Wahl haben, weil seine Wirtschaft am Boden ist."