Ukraine

Stocker nimmt an EU-Online-Gipfeltreffen teil

19.08.25, 12:25
Am Dienstag (13.00 Uhr) kommen die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Online-Gipfeltreffen zusammen. 

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt ebenfalls daran teilnehmen. EU-Ratspräsident António Costa berief eine Videokonferenz ein, um das Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus nachzubesprechen.

Nach dem Treffen von Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska kamen die beiden am Montag zusammen, begleitet von europäischen Verbündeten, um über den Einstieg in einen Friedensprozess zu sprechen. Mit in die USA reisten unter anderem der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

