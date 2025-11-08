Stoppt sogar Panzer: So gefährlich war die Wehrschütz-Drohne

ORF-Reporter Christian Wehrschütz kam bei einem Drohnenangriff in der Ukraine haarscharf mit dem Leben davon. So gefährlich war die Attacke wirklich.

"Wir wollten eine Evakuierung von Zivilisten drehen, sind mit einer Hilfsorganisation unterwegs gewesen. Wir biegen um die Kurve, in dem Moment schreit einer der Mitarbeiter: "Achtung, stopp, raus!'", schildert der ORF-Reporter im oe24-Gespräch.

Das Geschoss war sehr gefährlich, wie Wehrschütz verrät: "Wir sind aus dem Auto rausgehüpft und in dem Moment hat die Drohne den Motorblock des Transporters durchschlagen. Es war offenbar eine "geladene" Drohne, die sogar Panzer treffen und zum Stehen bringen kann. Auf jeden Fall war es sehr, sehr knapp."

© Screenshot / Facebook

Der Angriff ereignete sich am frühen Samstagvormittag um 10 Uhr, als Wehrschütz gemeinsam mit zwei Mitgliedern einer ukrainischen Hilfsorganisation und einer spanischen Agenturjournalistin in einem Auto unterwegs war. Nach einem Hinweis eines Begleiters sprangen alle vier Insassen aus dem Fahrzeug.

Alle vier kamen mit dem Schrecken davon.