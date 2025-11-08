Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
20251108_66_992347_251108_xx_TEL-ITV_Wehrschuetz_uKRAINE_kNAPP_drohnenattacke_entkommen_4min59_BM.jpg

"Sehr, sehr knapp"

Stoppt sogar Panzer: So gefährlich war die Wehrschütz-Drohne

08.11.25, 13:20
Teilen

ORF-Reporter Christian Wehrschütz kam bei einem Drohnenangriff in der Ukraine haarscharf mit dem Leben davon. So gefährlich war die Attacke wirklich. 

"Wir wollten eine Evakuierung von Zivilisten drehen, sind mit einer Hilfsorganisation unterwegs gewesen. Wir biegen um die Kurve, in dem Moment schreit einer der Mitarbeiter: "Achtung, stopp, raus!'", schildert der ORF-Reporter im oe24-Gespräch.

Das Geschoss war sehr gefährlich, wie Wehrschütz verrät: "Wir sind aus dem Auto rausgehüpft und in dem Moment hat die Drohne den Motorblock des Transporters durchschlagen. Es war offenbar eine "geladene" Drohne, die sogar Panzer treffen und zum Stehen bringen kann. Auf jeden Fall war es sehr, sehr knapp."

Stoppt sogar Panzer: So gefährlich war die Wehrschütz-Drohne
© Screenshot / Facebook

Der Angriff ereignete sich am frühen Samstagvormittag um 10 Uhr, als Wehrschütz gemeinsam mit zwei Mitgliedern einer ukrainischen Hilfsorganisation und einer spanischen Agenturjournalistin in einem Auto unterwegs war. Nach einem Hinweis eines Begleiters sprangen alle vier Insassen aus dem Fahrzeug.

Alle vier kamen mit dem Schrecken davon.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden