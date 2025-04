Ukraine-Krieg: Putin bietet Angriffs-Stopp an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat über US-Vermittler offenbar einen Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie in der Ukraine vorgeschlagen.

Laut "Financial Times" könnte Moskau Ansprüche auf Abschnitte der teilweise eingenommenen ukrainischen Regionen verzichten, über die die Regierung in Kiew noch weiter die Kontrolle hat. Dort, wo die Russen die Kontrolle haben, könnte nach dem Plan der eingefrorenen Front das Gebiet offiziell Russland zugeschlagen werden. Die USA sollen im Gegenzug die 2014 völkerrechtswidrig besetzte Krim als russisch anerkennen – so die "Washington Post". Eine Stellungnahme der Regierungen in Kiew und Washington liegt zunächst nicht vor.

Der Kreml-Chef unterbreitete den Deal angeblich bereits Anfang des Monats US-Sondergesandtem Steve Witkoff in St. Petersburg. Nun könnte Bewegung in die Verhandlungen kommen: Witkoff will in den kommenden Tagen erneut mit Putin in Moskau sprechen.

Doch Skepsis ist angebracht: Erst zu Ostern hatte Putin eine Waffenruhe versprochen – die russischen Truppen brachen sie über 3.000 Mal. Der Vorstoß scheint vor allem auf Donald Trump zugeschnitten, der zuletzt mit dem Abbruch von Friedensverhandlungen drohte, falls keine baldige Einigung gelingt.