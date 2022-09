Ukraine: Russen töten freiwilligen Briten-Sanitäter

Seine Einheit soll in einen Hinterhalt geraten sein. Der 48-jährige Freiwillige wurde von russischen Kämpfern getötet.

Ukraine. Der 48-jährige Brite Craig Mackintosh ist im Ukraine-Krieg von russischen Kämpfern getötet worden. Er hatte sich am 24. März als Freiwilliger den Ukrainern angeschlossen und war als Sanitäter im Einsatz. Vergangene Woche geriet seine Einheit in einen Hinterhalt, wie "Daily Mail" berichtet. Es wird vermutet, dass er bei einem Einsatz in Charkiw gerade dabei war einen verletzten Soldaten zu helfen, als ihn die tödlichen Schüsse trafen.

Craigs Schwester, Lorna Mackintosh, teilte in einem Facebook-Post mit, dass er "als wahrer Held im Einsatz gestorben ist und Leben gerettet hat".

Der 48-jährige Brite hatte zwei leibliche und zwei adoptierte Töchter. Er arbeitete im britischen Norfolk als Landschaftsgärtner, wie "Guardian" berichtet. Seine Schwester erzählte, als er die Zerstörung in der Ukraine sah, habe er beschlossen, den Menschen zu helfen. Das sei alles gewesen, was er wollte.

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Craig Mackintoshs Leiche wird derzeit in einem Leichenschauhaus der Ukraine aufgebahrt. Es ist logistisch schwierig und teuer sie nach Großbritannien zu bringen. Die Rückführung der Leiche kostet laut Lorna Mackintosh rund 4.600 Euro. Die Familie hat einen Spendenaufruf auf "GoFundMe" gestartet. Ihre Crowdfunding-Kampagne hatte am Donnerstag dieses Ziel bereits weit übertroffen.

Das britische Außenministerium bestätigte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, "der Familie eines in der Ukraine ums Leben gekommenen Briten zu helfen und mit den örtlichen Behörden in Kontakt zu sein".