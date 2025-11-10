Ukraines Spezialeinheiten schlagen erneut zu

Die Ukraine meldet den dritten erfolgreichen Angriff der Spezialeinheiten auf eine russische Öl-Anlage in weniger als einem Monat.

In der Nacht auf Montag haben ukrainische Spezialeinheiten zum dritten Mal erfolgreich das Öllager Hvardiiske auf der vorübergehend besetzten Krim angegriffen, wie die ukrainische Nachrichtenagentur "Ukrinform" unter Berufung auf den Pressedienst der Spezialeinheiten berichtet.

In dem Bericht heißt es: "Drohnen der Spezialeinheiten nahmen eine Pumpstation auf dem Gelände des Öllagers ins Visier. Dies ist der dritte erfolgreiche Angriff der Spezialeinheiten auf eine Anlage in weniger als einem Monat."

"Ukrinform" zufolge sei das Öldepot für die Versorgung militärischer Einrichtungen und den Transport der russischen Armee im Ukraine-Krieg wichtig.