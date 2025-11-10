Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
Drohne
© Symbolbild/Getty

Öl-Lager getroffen

Ukraines Spezialeinheiten schlagen erneut zu

10.11.25, 18:23
Teilen

Die Ukraine meldet den dritten erfolgreichen Angriff der Spezialeinheiten auf eine russische Öl-Anlage in weniger als einem Monat.

In der Nacht auf Montag haben ukrainische Spezialeinheiten zum dritten Mal erfolgreich das Öllager Hvardiiske auf der vorübergehend besetzten Krim angegriffen, wie die ukrainische Nachrichtenagentur "Ukrinform" unter Berufung auf den Pressedienst der Spezialeinheiten berichtet.

In dem Bericht heißt es: "Drohnen der Spezialeinheiten nahmen eine Pumpstation auf dem Gelände des Öllagers ins Visier. Dies ist der dritte erfolgreiche Angriff der Spezialeinheiten auf eine Anlage in weniger als einem Monat."

"Ukrinform" zufolge sei das Öldepot für die Versorgung militärischer Einrichtungen und den Transport der russischen Armee im Ukraine-Krieg wichtig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden