Video zeigt Abschuss von russischem Helikopter

Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das den Abschuss eines Russen-Helis zeigt.

"So sterben die russischen Besatzer. Diesmal in einem Helikopter", mit diesen Worten postete das ukrainische Verteidigungsministerium ein Video, das zeigt, wie ein Helikopter abgeschossen wird, zu Boden geht und in einem riesigen Feuerball aufgeht.