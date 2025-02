US-Flieger fängt beim Abheben plötzlich Feuer

Beinahe wäre es in den USA zur nächsten Flugzeug-Katastrophe gekommen. Der United-Airlines-Flug 1382 wollte am Sonntag gerade von Houston nach New York abheben, als plötzlich Flammen aus einem Triebwerk schlagen.

Laut Bundesluftfahrtsbehörde FAA musste der Start des A320 wegen eines „gemeldeten Triebwerksproblems“ abgebrochen und die 104 Passagiere evakuiert werden.

United Airlines #BREAKING #UA1382 #Boeing #Airbus Air Traffic Controllers #planecrash averted: the FAA says A320 United Airlines Flight 1382 from Houston to New York LaGuardia engine fire on takeoff. Takeoff aborted. All passengers evacuated. No injuries. pic.twitter.com/4aG3Q44E1m